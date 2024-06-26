Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Bozhüyük Mahallesi'nde meydana gelen talihsiz bir olay, büyük bir yangına sebep oldu. Bahçede çay keyfi yapmak için ateş yakan bir vatandaşın dikkatsizliği sonucunda çıkan yangın, köydeki tüm kıraç arazi ve orman ağaçlarının yanmasına neden oldu. Yangın kısa sürede yayılarak geniş bir alana zarar verdi.

Yangın sonucu binlerce arı telef oldu ve köydeki arıcılık faaliyetleri büyük zarar gördü. Yangının hızla yayılması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman yangın ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ancak rüzgarın etkisiyle yangın daha da büyüdü ve kontrol altına alınması saatler sürdü.

Yangın söndürüldükten sonra, ekipler soğutma çalışmalarına başladı ve yangının tekrar başlamaması için gerekli önlemleri aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, yangının çıkış sebebinin bahçede yakılan ateş olduğu belirlendi. Yetkililer, vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.