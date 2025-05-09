Göksun’un Değirmendere Dağları’nda özenle toplanan ışkın bitkisi, saymakla bitmeyen faydalarıyla hem bölge halkının hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Doğal yetişme alanlarında toplanan bu şifalı bitki, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığa birçok katkı sağlıyor.

Işkın Nedir?

Işkın, halk arasında "yayla muzu" olarak da bilinen ve özellikle bahar aylarında dağlarda yetişen bir bitkidir. Antioksidan özelliğiyle bilinen ışkın, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, sindirimi kolaylaştırması ve enerji vermesiyle öne çıkıyor. Aynı zamanda, kan şekerini düzenleyici etkisi olduğu belirtilen bu bitki, geleneksel tıpta da sıkça kullanılıyor.

Göksun’un Doğal Zenginliği

Göksun Değirmendere Dağları’nda doğal ortamında yetişen ışkın, bölge halkı tarafından hem besin hem de doğal şifa kaynağı olarak değerlendiriliyor. Tazeliği ve lezzetiyle dikkat çeken bu bitki, pazarlarda da alıcı buluyor.

Doğanın sunduğu bu eşsiz şifa kaynağı, Göksun’un zengin florasının bir parçası olarak yerel halkın geçim kaynağına da katkı sağlıyor. Işkın, hem sağlık hem de lezzet arayanlar için vazgeçilmez bir tercih olmaya devam ediyor.