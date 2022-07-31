Edinilen bilgiye göre, Mustafa Berk (37) idaresindeki 46 EM 067 plakalı otomobil ile Batuhan Kaya (23) idaresindeki 46 AFP 225 plakalı otomobil Göksun-Elbistan karayolunda Elbistan yönünde ilerledikleri sırada, Kabaağaç Mevkisinde yol kenarında beklemekte olan sürücüsü belirlenemeyen 46 U 3740 plakalı traktör aniden yola çıktı.

Mustafa Berk’in kullandığı otomobil traktöre çarpmamak için yapılan ani manevra sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Aynı yönde ilerleyen Batuhan Kaya idaresindeki otomobil ise traktöre çarptı.

Kazada, sürücülerle birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Alihan Dağ (21), Zeynep Karakuş (20), Emine Berk (36) ve İ.B.B.(15) yaralandı.

Çevredeki vatandaşlarca ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.