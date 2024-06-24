Kahramanmaraş-Göksun tünellerinde meydana gelen kazada, bir otomobil minibüse arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, bugün öğle saatlerinde Göksun tünelleri içerisinde gerçekleşti. Henüz plakaları belirlenemeyen bir otomobil, önünde seyreden minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı.

Yaralının sağlık durumu hakkında henüz detaylı bilgi verilmezken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye sevk etti. Kazanın ardından tünelde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.