Kaza, akşam saatlerinde Göksun’a bağlı Mahmutbey yolu üzerinde gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan askeri araç, yol kenarına devrildi. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 19 kişiden 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göksun Devlet Hastanesi ve Sarız Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Kazanın ardından Mahmutbey yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.