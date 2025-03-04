Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi çerçevesinde yürütülen proje, öğrencilerin sosyal yardımlaşma bilincini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca proje, gençlerin empati kurma, etkili iletişim, liderlik, proje yönetimi ve ekip çalışması gibi beceriler kazanmasına da katkı sunacak. Ramazan ayının manevi atmosferinden ilham alan bu dayanışma hareketi, hem ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hem de öğrencileri sosyal sorumluluk konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.