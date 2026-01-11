Göksun Kaymakamlığı, meteorolojik veriler doğrultusunda ilçede beklenen olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle 12 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, ilçe genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime geçici olarak ara verilecek.
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan;
-
Hamile personel,
-
Engelli personel,
-
Kronik rahatsızlığı bulunan personel,
-
Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel
aynı gün 1 gün idari izinli sayılacak.
Göksun Kaymakamlığı, vatandaşların olumsuz hava şartları ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.