Göksun Kaymakamlığı, meteorolojik veriler doğrultusunda ilçede beklenen olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle 12 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, ilçe genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime geçici olarak ara verilecek.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan;

Hamile personel ,

Engelli personel ,

Kronik rahatsızlığı bulunan personel ,

Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel

aynı gün 1 gün idari izinli sayılacak.

Göksun Kaymakamlığı, vatandaşların olumsuz hava şartları ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.