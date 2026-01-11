Doğa Koleji Kahramanmaraş Kampüsü tarafından düzenlenen bursluluk sınavı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Dördüncü sınıfa giden ilkokul öğrencilerinin ilk kez katıldığı sınav, öğrenciler için önemli bir deneyim oldu.

Sınavla ilgili açıklamalarda bulunan okul yetkilileri, bursluluk sınavının öğrencilerin gerçek sınav atmosferiyle tanışması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sınava katılan veliler de okulun yaklaşımından memnun olduklarını belirtti. Dört yıldır çocuğunun Doğa Koleji’nde eğitim aldığını ifade eden bir veli, okulun güvenli yapısına ve öğretmenlerin öğrencilere olan ilgisine dikkat çekt. “Ben de bir eğitimciyim. Çocuklarla birebir ilgilenilmesi ve güven ortamı bizim için çok önemli. Bu anlamda okuldan son derece memnunuz” şeklinde konuştu.

Bursluluk sınavının, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye katkı sunduğunu belirten katılımcılar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.