Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’nde fırtına gibi esen Onikişubat Belediyespor Voleybol Takımı, Niksar Belediye Spor’u da devirerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Galibiyetin ardından ana sponsor MADO’nun ev sahipliğinde buluşan mavi-beyazlılar, Efeler Ligi için kenetlendi.

Kahramanmaraş’ın voleyboldaki gururu Onikişubat Belediyespor, ligin ikinci devresine de damgasını vurdu. Kendi saha ve seyircisi önünde Niksar Belediye Spor’u ağırlayan temsilcimiz, geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak parkeden 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki 14. maçında 14. galibiyetini alan mavi-beyazlılar, "namağlup lider" ünvanını perçinledi.

Heyecan Dolu Setler, Muhteşem Geri Dönüş

Maça tutuk başlayan temsilcimiz ilk seti 19-25 kaybetse de, taraftarının desteğiyle kısa sürede toparlandı. File üstünde hakimiyeti ele geçiren Onikişubat’ın Efeleri; 25-18, 25-23 ve 25-17’lik setlerle rakibini saf dışı bırakarak şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Karşılaşmayı protokol üyeleri ve çok sayıda voleybolsever büyük bir heyecanla takip etti.

Zaferin Ardından MADO Sofrasında Birlik Mesajı

Zorlu mücadelenin ardından takım oyuncuları, teknik heyet ve idari kadro, kulübün ana sponsoru MADO’nun ev sahipliğinde düzenlenen galibiyet yemeğinde bir araya geldi. Neşeli dakikaların yaşandığı yemekte, şampiyonluk inancı tazelendi.

Başkan Erşahan: "MADO En Büyük Destekçimiz"

Kulüp Başkanı Ökkeş Alper Erşahan, törende yaptığı konuşmada sponsor desteğinin önemine dikkat çekerek; "2. Lig’den 1. Lig’e yükseldiğimiz o zorlu süreçten, bugün Efeler Ligi’ne yürüdüğümüz bu gurur tablosuna kadar MADO her zaman en büyük paydaşımız oldu. Şehrimizin markasının takımımıza sahip çıkması gücümüze güç katıyor" dedi.

Erdal Kanbur: "Kahramanmaraş’ın Değerleri İçin Varız"

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur ise sporcuları tebrik ederek; "Takımımızın bu üstün başarısı bizleri gururlandırıyor. MADO ailesi olarak Kahramanmaraş’ın sporuna, kültürüne ve gençlerine destek vermeye devam edeceğiz. Bu yolun sonu şampiyonluktur" ifadelerini kullandı.

Hedef: Efeler Ligi!

Takım kaptanı Yusuf Erdem namağlup liderliğin verdiği moralle şampiyonluk kupasını şehre getireceklerini vurgularken; Başantrenör Mehmet Aydın ise her galibiyetin kendilerini asıl hedefleri olan Efeler Ligi’ne bir adım daha yaklaştırdığını belirtti.