Yapılan değerlendirmelere göre Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı görülecek.

Rakımı 800 metre ve üzerindeki bölgelerde ise (Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahır Dağı ve çevresi) karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

İlin diğer tüm ilçelerinde de Pazar ve Pazartesi günleri boyunca yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.