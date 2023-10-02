2023 Ulaşım Yatırımları Programı çerçevesinde şehir genelinde çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun’un kırsal mahallerinde gerçekleştirdiği yol yenileme uygulamalarını da bir bir tamamlıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca Yoğunoluk - Hacıkodal ve Sırmalı grup yolu ile Gölpınar – Değirmendere mahalle yolunda sürdürülen sathi kaplama çalışmaları sona erdi. Bölgedeki birçok mahallenin aktif olarak kullandığı arterlerde konfor ve güvenlik artırıldı. Toplamda 5 kilometrelik grup ve mahalle yolunun ulaşımı iyileştirilirken çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yerleşim yerlerinin ulaşımının iyileştirilmesi noktasında yatırımların artarak devam ettiği belirtildi.