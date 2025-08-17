Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi’nde, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) sembol isimlerinden ve “Taşmedreseli” olarak bilinen Kemal Koyuncu için anma programı düzenlendi.

Program kapsamında Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ülkü Ocakları’nın farklı illerde görev yapmış eski bölge başkanları, Taşmedreseliler ve çok sayıda davetli Koyuncu’nun hatırasını yaşatmak için bir araya geldi.

Katılımcılar, Koyuncu’nun hayatı boyunca mücadelesinden asla taviz vermediğini belirterek şunları dile getirdi: O, ülkücülükten asla geri adım atmayan, hayatı boyunca memleket ve millet sevdası için mücadele eden bir insandı. Onu unutmayacağız, gelecek kuşaklara da aktarmak için bu tür programları sürdüreceğiz.”

Programın ardından Koyuncu’nun mezarı ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim okundu.