Göksun'da, kaygan zeminde yoldan çıkarak şarampole uçan asit yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Göksun-Pınarbaşı yolunun Mahmutbey Mahallesi kesiminde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, asit taşıyan tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole uçan tır, parçalanırken sürücü ise araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hazır bekleyen 112 Acil Servis ambulansına teslim edildi. Sürücü, Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.