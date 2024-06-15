İstanbul'daki hayırsever vatandaşların destekleriyle Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla müzik enstrümanları temin edileceği duyuruldu. 

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Turan Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yaşar liderliğinde, İstanbul'daki hayırsever vatandaşların destekleriyle Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla müzik enstrümanları temin edileceği duyuruldu. 

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Projenin amacı, gençlerin sadece akademik başarıya odaklanmakla sınırlı kalmayıp sanatsal alanlarda da kişisel gelişimlerini desteklemek, moral ve motivasyonlarını yüksek tutarak daha donanımlı bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak olarak belirtiliyor.
 

Kaynak: Haber Merkezi