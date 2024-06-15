İstanbul'daki hayırsever vatandaşların destekleriyle Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla müzik enstrümanları temin edileceği duyuruldu.

Turan Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yaşar liderliğinde, İstanbul'daki hayırsever vatandaşların destekleriyle Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla müzik enstrümanları temin edileceği duyuruldu.

Projenin amacı, gençlerin sadece akademik başarıya odaklanmakla sınırlı kalmayıp sanatsal alanlarda da kişisel gelişimlerini desteklemek, moral ve motivasyonlarını yüksek tutarak daha donanımlı bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak olarak belirtiliyor.

