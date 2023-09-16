RAMS Park'ta saat 20.00'de oynanan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetti.

Karşılaşma öncesinde Libya ve Fas'ta meydana gelen doğal afetler nedeniyle hayatını kaybedenler ile eski milli futbolcu Burhan Sargın'ın vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaray'ın yeni transferleri Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele, kadroda yer aldı.

Bu sezon çıktığı 10 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, sahadan 3 puan ayrılarak Devler Ligi’ne moralli gidiyor.

Samsunspor ikinci yarıya çok hızlı başladı. İlk yarı farkı 3’e çıkaran Galatasaray, devre arasına rahat girmişti. Karadeniz ekib,i üst üste bulduğu gollerle maç daha bitmedi dedi.

Gol - Dakika 7, Mertens'in pasını Kerem Aktürkoğlu'nun gole çevirdi. Mertens'in pasında savunmadan seken topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Okan Koçuk'un sağından uzak köşede ağlarla buluşturdu.



Gol - Dakika 29, Kerem Aktürkoğlu duble yaptı, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Mertens'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktası gerisinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Okan Koçuk'un solundan ağlarla buluşturdu.



Gol - Dakika 42, Abdülkerim Bardakcı, maçta farkı üçe çıkardı. Sol kanattan korner kullanan Kerem Aktürkoğlu’nun topuna iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştudu.

Gol - Dakika 46, Samsunspor’dan Dimata'nın golü ile maçta farkı ikiye indirdi. Tait'in pasıyla topla buluşan Landry Dimata, ceza yayından yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın yanından ağlarla buluşturdu.

Gol - Dakika 60, Samsunspor, Holse'nin golü ile maçta farkı bire indirdi. Serbest vuruşu kullanan Holse, doğrudan kaleye gönderdiği şutu baraja çarparak kaleci Muslera'yı yanılttı, top ağlarla buluştu.

Gol - Dakika 67, Galatasaray, Icardi'nin golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkardı. Ziyech'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda, topa kavis veren Icardi, meşin yuvarlak Okan Koçuk'un solundan ağlarla buluşturdu.