İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail jetleri Lübnan'ın güneyinde dört farklı yere saldırı düzenledi.

Öte yandan, Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Tel Aviv'in Kirya kentinde güvenlik kabinesi ile bir araya geldi. Netanyahu liderliğindeki kabine, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)