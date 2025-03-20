Kamp sürecinde yoğun antrenman programı uygulanırken, sporcular fiziksel ve taktiksel çalışmalara devam ediyor.

Teknik Direktör Gültekin Karasu, yaptığı açıklamada, “Takımımız, son üç olimpiyatın, dünya ve Avrupa şampiyonlarının sahibi. Şimdi de Almanya’da düzenlenecek Berlin Cup Turnuvası’na hazırlanıyoruz. Bu süreçte genç milli takımdan gelen Kahramanmaraşlı sporcularımız da yer alıyor. Altı kişilik takımımızda dört Kahramanmaraşlı oyuncumuz bulunuyor. Onların performanslarını kanıtlayarak A takımda kalıcı olmalarını hedefliyoruz” dedi.

Takımın yardımcı antrenörü Nevruz Tokuç ise kampın verimli geçtiğini belirterek, “Yeni oyuncularımızın motivasyonu yüksek. Önümüzde Eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası var. 2023 Avrupa şampiyonu olarak unvanımızı korumak ve bir şampiyonluk daha eklemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Golbol Kadın Milli Takımı, kamp sürecinin ardından Berlin Cup Turnuvası’nda mücadele edecek.