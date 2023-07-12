Asrın felaketi" olarak nitelenen, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde uzuvlarını kaybeden afetzedelerin protez ihtiyacı, Kahramanmaraş'a kurulacak merkezde gönüllü doktorlar tarafından ücretsiz karşılanacak.

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ile Fiziksel Engelliler Vakfı üyeleri, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından uzuvlarını kaybeden afetzedelerin yaralarına merhem olmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İstanbul Medeniyet Üniversitesinin (İMÜ) destekleriyle KSÜ Eğitim Kampüsü'nde yapımına başlanan merkezde, deprem bölgesindeki ampute afetzedeler için özel protezler üretilecek.

Gönüllü doktorların muayene, ölçü alma, fizik tedavi, rehabilitasyon ile sosyal ve psikolojik eğitim alanlarında hizmet vereceği, bazı medikal ürünlerin tamirat ve onarımının yapılacağı merkezden depremzedeler ücretsiz yararlanacak.

Depremin yaralarını sarmaya çalışan gönüllü doktorlar, temmuz sonunda bir kısmı hizmete girmesi beklenen merkezde uzuvlarını kaybeden depremzedelerin yeniden hayata tutunmasını sağlayacak.