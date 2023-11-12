Elbistan Gençlik Merkezi, şehirde yaşayan gençlerin köy hayatını yerinde görmeleri ve teknolojiden uzak bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla başlattığı 'Köyde Bir Gün' projesini, Nurhak ilçesinde devam ettirdi. Nurhak'in 1600 metre rakımda yer alan Tatlar Mahallesi'nde hayvancılık ve çiftçilikle geçimlerini sağlayan Tat ailesinin konuğu oldu. Etkinliğe, Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Enes Özeren, gençlik liderleri ve gönüllü gençler katıldı.

Gönüllü gençler, inek sağdı bahçeden ceviz topladı, misafir oldukları ailenin günlük yaşamında yer alan zor işleri yapmaya çalıştılar.