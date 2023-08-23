İşte bu gizemleri ortadan kaldırmak ve uydumuzda bir yaşam alanı oluşturmak için Ay'a insanlı ve insansız görevler sürüyor. Peki şimdiye kadar hangi ülke, neler yaptı ve yakın gelecekte neler olacak?

Ay, en yakın gök komşumuz olduğundan, dünyada birkaç ülkenin gerçekleştirdiği birçok uzay görevinin ana hedefi oldu.

Rusya'nın ilk sondasının Ay'a ulaşmasından ya da ilk Amerikalı astronotun Ay'ın yüzeyine ayak basmasından bu yana, Ay araştırmaları uzun bir yol kat etti.

Artık insanlığın önümüzdeki on yıl içinde Ay'da bir koloni kurmaya başlayabileceği yeni bir dönemin başlangıcına yaklaşıyoruz.

Bu, ülkelerin sahadaki kaynakları, teknolojileri ve deneyimleri paylaşabileceği yakın uluslararası iş birliğini gerektiriyor.

Bugüne kadar 11 ülke ve kuruluş Ay'a uzay aracı göndermeyi başardı.

Bu ülkeler; Sovyetler Birliği/Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin, Hindistan, İsrail, İtalya, Lüksemburg, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından temsil edilen Avrupa Birliği.

Ancak bu inişlerin tamamı Ay yüzeyine araç indirmek ya da doğrudan ayak basmak anlamına gelmiyor.

Ay'a inişler, aracın alçalma hızına (ve yere indikten sonra çalışması gerekip gerekmediğine) bağlı olarak sert inişler veya yumuşak inişler olarak sınıflandırılıyor.

Yumuşak inişler, gemi güvenli ve yavaş bir hızla yere indiğinde meydana geliyor ve mürettebatlı görevlerde veya geminin inişten sonra bilimsel ölçümler yapmasının veya testler yapmasının beklendiği görevlerde gerekli oluyor.

Şimdiye kadar yalnızca üç ülke Ay'a uzay aracıyla yumuşak iniş yapmayı başardı: ABD, Rusya ve Çin.

Peki şimdiya kadar hangi ülke, kaç görev gerçekleştirdi?

ABD: 32 tamamlanmış görev

Uzay yarışını şimdiye kadar önde götüren şüphesiz ABD oldu. NASA, 1969'da ilk insanın Ay'a yürümesiyle Apollo 11 misyonu sırasında tarih yazdı.

ABD, Apollo programı aracılığıyla Ay'ın insan tarafından keşfedilmesine büyük katkı sağladı.

1964 (Ranger 7) ve 2018 (TESS uçuşu) yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından 32 görev gerçekleştirildi.

Bu görevlerden 6'sı insanlı görevdi: Apollo 11, 12, 14, 15, 16 ve 17, Ay'da yürüyen toplam 12 astronot taşıdı.

NASA, Artemis programı aracılığıyla insanlığın 2024 yılında Ay'a dönüşünü planlıyor.