Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel Seçim çalışmaları öncesinde AK Parti İl Başkanvekili Cüneyt Doğan ile birlikte uzun yıllar boyunca Ak Parti’de beraber yol yürüdüğü deprem şehidi teşkilat mensuplarının ailelilerini ziyaret etti.

Depremde vefat eden AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ile İl yönetim kurulu üyesi zeki Yenitürk’ün ailelerini ziyaret eden Görgel burada duygu dolu anlar yaşayarak yıllardır omuz omuz aynı davaya hizmet ettiği yol arkadaşlarının vefatının kendisini ve teşkilat mensuplarını derinden üzdüğünü belirtti.