AK Parti Ekinözü 8. Olağan Kongresi, Belediye Düğün Salonu’nda büyük bir coşku ve kalabalıkla gerçekleştirildi. Kongrede; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, ilçe belediye başkanları, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş da yer aldı. Kongrede Hikmet Özer, delegelerin oylarıyla AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı olarak seçildi.

6 Şubat Öncesinden Daha İyi Bir Kahramanmaraş İçin

Kongrede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın 6 Şubat depremleri öncesinden daha iyi bir konuma taşınması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde büyük bir gayret gösterildiğini vurguladı. Görgel, “6 Şubat’ta büyük bir afeti hep beraber yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımız, milletvekillerimiz ve teşkilatımızla birlikte Kahramanmaraş’ımızı 6 Şubat öncesinden daha iyi bir noktaya taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çok şükür bu noktada hep birlikte çok büyük ilerleme kat ettik. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Ekinözü’müzde de çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor” dedi.

Ekinözü’ne 1,1 Milyar TL’lik Yatırım

Büyükşehir Belediyesi tarafından geride kalan 7 aylık süre zarfında Ekinözü’ne 35 Milyon TL’lik yatırım kazandırıldığını, yapımı devam eden ve planlanan yatırımların toplam miktarının ise 1,1 Milyar TL’yi bulduğunu belirten Başkan Görgel, “Görevde olduğumuz 7 aylık süre zarfında Ekinözü ilçemize 35 Milyon TL’lik alt ve üstyapı yatırımı kazandırdık. Ekinözü’nün yanı sıra Elbistan, Göksun, Afşin ve Nurhak ilçelerimize hizmet verecek Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi’nin yapımına başladık. 685 Milyon TL’lik bir yatırım. Yine Ekinözü, Elbistan, Nurhak, Afşin, Göksun ve Andırın’a hizmet verecek asfalt üretim tesisi kuruyoruz. 6 ilçemizin asfalt ihtiyacını bu tesisle karşılayacağız. Bu asfalt plenti hem bizim maliyetlerimizi düşürecek hem de bu 6 ilçemize daha hızlı ve kaliteli hizmet sağlamış olacağız. 500 Milyonluk bir yatırım olacak. 2025 yılının Nisan ayında bu tesisimizi hizmete almayı hedefliyoruz. 150 Milyon TL’lik yatırımla Ekinözü’ne kazandırdığımız Atıksu Arıtma Tesisi’nde yüzde 45 seviyelerine geldik. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Ekinözü’nde tamamladığımız ve yapımına başladığımız yatırımların toplam değeri 1,1 Milyar TL. Ekinözü’müz Büyükşehir’in yatırımlarıyla çok daha farklı bir noktaya gelecek” cümlelerini kaydetti.