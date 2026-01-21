Altın piyasasında yükseliş ivmesi hız kesmeden sürüyor. Dün ons altındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,9 artışla 6.619 TL seviyesinden tamamladı.

Bugün ise yükselişini sürdüren gram altın, saat 09.30 itibarıyla yüzde 2,6 primle 6.797 TL’den işlem görüyor.

Aynı saatlerde:

Çeyrek altın: 11.132 TL

Cumhuriyet altını: 45.604 TL

seviyelerinden alıcı buluyor.

Ons Altında Tarihi Zirveye Yakın Seyir

Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte ons altın fiyatları da rekor seviyelere yaklaştı. Jeopolitik gerilimler ve siyasi belirsizliklerin etkisiyle 4.888,1 dolar ile tarihi zirveyi test eden ons altın, şu sıralarda 4.884 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 2,7 üzerinde bulunuyor.

Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın:

Alış: 6.797 TL – Satış: 6.880 TL

Çeyrek Altın:

Alış: 11.132 TL – Satış: 11.220 TL

Cumhuriyet Altını:

Alış: 45.604 TL – Satış: 45.876 TL

Ons Altın:

Alış: 4.884 $ – Satış: 4.865 $

Gram Altın 7.000 TL’yi Ne Zaman Görecek?

Uzmanlara göre gram altın için 7.000 TL seviyesi artık psikolojik bir eşik olmaktan çıkıyor. Küresel enflasyon baskısı, merkez bankalarının politikaları ve artan jeopolitik riskler, altını yeniden yatırımcının en güçlü sığınağı haline getirdi.

Piyasa analizlerine göre, 2026 yılının ilk yarısı tamamlanmadan gram altının 7 bin TL seviyesini test etmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Altın Alacaklar Dikkat: Fiziki mi, Dijital mi?

Uzmanlar, özellikle son dönemde işçilik maliyetlerinin artması ve fiziki altın tedarikinde yaşanan zorluklar nedeniyle yatırımcıları uyarıyor. Kapalıçarşı’da işçilik farklarının açılması, fiziki altın alımında maliyeti artırırken, uzun vadeli yatırım düşünenlerin bu makası mutlaka hesaba katması gerektiği belirtiliyor.

Genel görüş ise net:

“Fiziki altın, uzun vadede hâlâ en güçlü güvenli liman.”