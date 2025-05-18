Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle kamu davası açıldı.

Öte yandan, yangına ilişkin haklarında soruşturma izni istenen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine ilişkin süreç devam ettiği için dosyaları mevcut soruşturmadan ayrılarak, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başka bir esasa kaydedildi.