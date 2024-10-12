Gençlerin dostu Başkan Fırat Görgel öncülüğünde eğitime sağladığı katkılarla adından söz ettiren ve gençlere yönelik faaliyet ve etkinliklerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sınavlara hazırlık sürecindeki gençlere yönelik çok değerli ve faydalı bir program düzenledi. Konferansları, yayınları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sadece sınav dönemindeki gençlerin değil her yaştan insanın büyük bir beğeniyle takip ettiği Gri Koç olarak bilinen Eğitimci – Yazar Gökhan Müftüoğlu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Sadece sınavlara hazırlık sürecindeki öğrencilerin değil tüm gençlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Gri Koç; sınavlara hazırlanan gençlerin moral ve motivasyonunun artırılması, sınavlara hazırlık süreci, stresle baş etme yöntemleri, zamanın verimli değerlendirilmesi ve etkili çalışma yöntemleri gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele alarak gençlere ışık tuttu. Etkinlikte gençlerin sorularını da yanıtlayan Gri Koç, kitaplarını okurları için imzaladı. Yaklaşık 1 saat süren program, hatıra fotoğrafı çekimiyle noktalandı.

"Biz Gençler İçin Çok Faydalı Bir Etkinlik Oldu"

Etkinlikten çok memnun kaldığını belirten gençler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Eğitimci - Yazar Gri Koç'a teşekkür etti. Yusuf Barın, "10. sınıf öğrencisiyim. Gri Koç'tan sınavlara hazırlık sürecinde neler yapmam gerektiğini dinlemek için geldim. Çok faydalı oldu. Bu programı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Emre Altıparmak da, "Meslek Lisesi mezunuyum. Gri Koç'u takip ediyordum, bugün de canlı dinleme fırsatı buldum. Moral ve motivasyon depoladık diyebilirim. Gri Koç'u bizlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" diye konuştu.

"Kahramanmaraşlı Gençlerle Bir Arada Olmak Mutluluk Verici"

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğitimci - Yazar Gökhan Müftüoğlu, "Ben Kahramanmaraş'ı çok seviyorum. Daha önce de Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği seminerde Kahramanmaraşlı gençlerle bir araya gelmiştik. Bugün bir kez daha sınavlara hazırlık sürecindeki gençlerle buluşma fırsatımız oldu. Tüm zorluklara rağmen asla mücadelesini bırakmayan gençlerle bir araya gelmek beni ayrıca mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Bizler de elimizden geldiğince onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Gençlerle bizi bir araya getiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.