Grip aşısı için en uygun zaman, genellikle sonbahar ayları olarak belirleniyor. Eylül ve Ekim aylarında aşı yaptırmak, bağışıklık sisteminin kış aylarına hazır hale gelmesine yardımcı oluyor. Uzmanlar, virüsün yayılma hızının arttığı kış dönemine girmeden önce aşı yaptırmanın koruyucu etkisini en üst seviyeye çıkardığını belirtiyor.

Grip aşısı, her yıl yenilenen formülüyle virüsün farklı türlerine karşı koruma sağlarken, toplum sağlığı açısından da salgınların önlenmesinde kritik rol oynuyor.

Konu İle İlgili Eczacı Betül Zabun Kenger, aksu habere açıklamalarda bulundu.