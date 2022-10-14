Bunlar da ilginizi çekebilir

Ünal, Dezenformasyonla mücadelenin yasalaşmasına dair önemli açıklamalarda bulunarak yasada öne çıkan başlıklara da değindi.

AK Parti MYK Üyesi ve TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TRT Haber ekranlarında Fatih Çimen’in canlı yayın konuğu oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.