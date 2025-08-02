Galatasaray - Lazio Maçı Bu Akşam Canlı Yayında!
Galatasaray, yeni sezon öncesi en ciddi hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Lazio ile Rams Park'ta karşı karşıya geliyor.
Tarih: 2 Ağustos 2025
Saat: 21.00
Stat: Rams Park (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)
Yayın: tv100 Canlı Yayın
Bu mücadele, Galatasaray’ın hem fiziksel hem de taktiksel açıdan ne seviyede olduğunu gösterecek.
Galatasaray - Lazio Maçı Canlı ve Şifresiz İzleme Linki
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