Galatasaray - Lazio Maçı Bu Akşam Canlı Yayında!

Galatasaray, yeni sezon öncesi en ciddi hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Lazio ile Rams Park'ta karşı karşıya geliyor.

Tarih: 2 Ağustos 2025

Saat: 21.00

Stat: Rams Park (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)

Yayın: tv100 Canlı Yayın

Bu mücadele, Galatasaray’ın hem fiziksel hem de taktiksel açıdan ne seviyede olduğunu gösterecek.

Galatasaray - Lazio Maçı Canlı ve Şifresiz İzleme Linki

Galatasaray - Lazio hazırlık maçını aşağıdaki linkten canlı, şifresiz ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz:

🔗 tv100 Canlı Yayın Ekranı

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Günay, Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Ahmed Kutucu, Zaniola