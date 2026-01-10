Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026 yarıyıl tatilinde çocuk ve gençlerin tatil sürecini daha nitelikli geçirmesi amacıyla GSB Gençlik Kış Kulübü Programını başlatıyor. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanacak program, 9–15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik olarak planlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre program, gençlerin hem eğlenmesini hem de sosyal, kültürel ve sportif yönlerden gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Etkinlikler, il ve ilçe gençlik merkezlerinde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.

İki Yaş Grubuna Özel İki Dönem

Gençlik Kış Kulübü Programı, yaş gruplarına göre iki ayrı dönemde uygulanacak.

1. Dönem: 9–12 yaş grubu için 19–24 Ocak 2026

2. Dönem: 13–15 yaş grubu için 26–31 Ocak 2026

Programlar pazartesiden cumartesiye kadar, gün boyu sürecek etkinlikler şeklinde planlandı.

Zengin ve Eğitici Etkinlikler

Program kapsamında gençler; ilgi alanlarını keşfedebilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri birçok faaliyete katılabilecek. Etkinlikler arasında akıl ve zekâ oyunları, sportif aktiviteler, drama ve tiyatro çalışmaları, halk oyunları, gönüllülük faaliyetleri, değerler eğitimi, iletişim ve takım çalışması atölyeleri, bilgi yarışmaları, el sanatları çalışmaları ve il gezileri yer alıyor.

31 Ocak’ta Kapanış

Gençlik Kış Kulübü Programı, 31 Ocak 2026 tarihinde düzenlenecek kapanış etkinliğiyle tamamlanacak. Program süresince gençlerin yeni arkadaşlıklar kurması, özgüven kazanması ve sosyal hayata daha aktif katılım sağlaması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yarıyıl tatilinin yalnızca dinlenme değil aynı zamanda gelişim fırsatı sunduğunu vurgulayarak, aileleri ve gençleri bu ücretsiz programa katılmaya davet etti.