Kahramanmaraş’ın ulaşım altyapısında uzun yıllardır beklenen raylı sistem projesinde önemli bir eşik aşıldı. Kente ilişkin Raylı Sistem Master Planı tamamlanarak kamuoyuna açıklandı. Plan kapsamında, toplam 24,3 kilometre uzunluğunda bir hat üzerinde 27 istasyon yer alması öngörülüyor. Proje, şehir içi ulaşımı rahatlatmayı ve modern toplu taşıma standartlarını Kahramanmaraş’a kazandırmayı amaçlıyor.

Hazırlanan master plan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda şekillendirildi. Uzman ekipler tarafından yapılan analizlerde nüfus yoğunluğu, mevcut trafik yükü, gelecekteki şehirleşme alanları ve toplu taşıma ihtiyaçları dikkate alındı. Bu kapsamda raylı sistem hattının; üniversite, hastaneler, otogar, şehir merkezi ve yoğun yerleşim bölgelerini birbirine bağlayacak şekilde planlandığı belirtildi.

Raylı sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte, kent merkezindeki araç trafiğinin önemli ölçüde azalması, toplu taşımanın daha hızlı ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor. Çevreci bir ulaşım modeli olarak öne çıkan proje, karbon salımının azaltılmasına da katkı sunacak. İstasyonların engelli erişimine uygun şekilde tasarlanması, dijital bilgilendirme panoları ve modern altyapı unsurları da planın dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

Yetkililer, master planın tamamlanmasının ardından uygulama aşamasına geçilmesi için teknik ve finansal çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Raylı sistem projesinin, Kahramanmaraş’ın uzun vadeli ulaşım vizyonunda stratejik bir rol üstleneceği vurgulanırken, bu yatırımın kentin yaşam kalitesini artıracağı ve ekonomik hareketliliğe de katkı sağlayacağı belirtiliyor.