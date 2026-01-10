Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzurunu kaçıran ve gençleri ağlarına düşüren organize bir suç şebekesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Kahramanmaraş merkezinde faaliyet gösteren 5 ayrı masaj salonunun, suç örgütü tarafından fuhuş ve insan ticareti amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Zorla Çalıştırıp Şantaj Yapmışlar

Operasyon dosyasına yansıyan detaylar, örgütün uyguladığı yöntemleri de göz önüne serdi. Şüphelilerin, masaj salonlarında çalışan personellere zorla fuhuş yaptırdıkları, karşı çıkan mağdurları darp ettikleri ve ücretlerini ödemeyerek şantaj yoluyla çalışmaya zorladıkları belirlendi. Bu yöntemlerle "İnsan Ticareti" suçunu sistematik hale getiren şebeke, jandarmanın operasyonuyla deşifre edildi.

4 İlde Eş Zamanlı Baskın

06 Ocak 2026 günü saat 15:00 sıralarında düğmeye basan ekipler; Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Hatay, Ankara ve Antalya illerinde toplam 16 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde aranan 16 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

11 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

09 Ocak 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi. Yapılan yargılama sonucunda;

11 şahıs tutuklandı: F.B., M.U.Ç., E.S., Ö.K., A.P., O.K., Y.A., M.K., D.C.D., T.Ç. ve E.Y. isimli toplam 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 Şahıs Adli Kontrol Şartıyla Serbest: D.M.K., B.G. ve E.T. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

2 Şahıs Serbest: C.D. ve F.Ö. isimli şahıslar ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.