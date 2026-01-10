İstanbul Valiliği, kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İstanbul’da havanın gün boyunca parçalı ve çok bulutlu seyredeceği belirtildi.

Açıklamaya göre, saat 12.00 ile 18.00 arasında aralıklı sağanak yağış beklenirken, 18.00-19.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güneybatıdan lodos şeklinde, yer yer kuvvetli fırtına olarak esmesi öngörülüyor.

Valilik, kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan İstanbul için paylaşılan dört günlük hava tahminine göre, 11 Ocak’ta kuvvetli yağmurla birlikte sıcaklıkların 7 ila 9 derece arasında olması bekleniyor. 12 Ocak’ta ise hava sıcaklıklarının 2 ila 4 dereceye düşmesiyle birlikte kar yağışı ihtimali öne çıkıyor. 13 Ocak’ta çok bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıkların eksi 1 ile 6 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. 14 Ocak’ta ise parçalı bulutlu hava ile birlikte sıcaklıkların yeniden 5 ila 9 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle akşam ve gece saatlerinde hava koşullarının aniden değişebileceğine dikkat çekerek, güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesini istedi.