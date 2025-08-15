Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Ağustos Fuarı, KAFUM Fuar Alanı’nda tüm coşkusuyla devam ediyor.

Kültürel mirasın, yöresel lezzetlerin ve eğlenceli etkinliklerin buluşma noktası olan fuar, düzenlenen konserlerle de müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bu kapsamda şehrin güçlü sesleri Süleyman Güçlü ve Furkan Pehlivan, KAFUM’da sahne alarak dinleyicilere muhteşem bir türkü ziyafeti sundu.

Güçlü ve Pehlivan, Türk halk müziğinin hafızalara kazınmış eserlerini ustalıkla yorumlayarak dinleyicileri hem duygulandırdı hem de coşturdu.

Sanatçılar, sazın tınısını ve kendi güçlü yorumlarını ustaca harmanlayarak KAFUM’u adeta bir türkü meclisine dönüştürdü.

Müzikseverler, sanatçıların performansına coşkulu alkışlarla eşlik ederken, bazı eserlerde hep bir ağızdan söyleyerek ve halay çekerek geceye renk kattı.