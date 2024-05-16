Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Niğde'de yürütülen operasyonda 646 milyon lira değerinde kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi.

Ekiplerce gerçekleştirilen detaylı arama neticesinde bahse konu konteynerler içerisinde beyan edilen eşyadan farklı olarak 632 milyon Türk Lirası değerinde 81 ton muhtelif eşya tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerinin 2 ilde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde toplamda 646 Milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu.