Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bu yılın ilk 3 ayında düzenledikleri operasyonlarda 12 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu kaçakçılığını engelledi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bu yılın ilk 3 ayında düzenledikleri operasyonlarda 12 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu kaçakçılığını engelledi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 9,6 ton uyuşturucu madde, 1,2 ton akaryakıt, 483 bin 895 kilogram değerli maden, 2 milyon 542 bin tıbbi malzeme ele geçirildi.

Ekiplerce, ocak-mart döneminde gerçekleştirilen 1734 operasyonda 12 milyar liralık kaçak ticari eşya ve uyuşturucu ele geçirildi. Söz konusu kaçak eşya ve uyuşturucunun değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artış gösterdi.