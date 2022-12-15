Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü öğrencileri TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalara katılmak için geliştirdikleri ‘Silver House' isimli elektrikli araçla dikkat çekiyor. Sıfırdan başlayarak tamamen Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından tasarlanan araç tam batarya ile 3 saat hareket edebiliyor. GPS ve sürücü bilgi ekranı da bulunan araç 120 kilometre hıza ulaşabiliyor. İlham kaynaklarının Selçuk Bayraktar olduğunu dile getiren öğrenciler aynı zamanda 20 bin feete kadar yükselebilen roket ile drone ve İHA'da üretiyor.

“1 depo tam olarak 3 saatte doluyor”

Aracı sıfırdan ürettiklerini belirten Mekatronik Programı 2.sınıf öğrencisi Orhan Kamacıoğlu (19), “TÜBİTAK her sene bu tür yarışmalar hazırlıyor. Biz elektrikli araç yarışmasında yarıştık, sıfırdan başlayarak bir araç ürettik. Araç cam elyaftan yapıldı aracın hafif olması bizim için önemli çünkü elektrikli motorla çalışıyor, o yüzden alüminyum şase kullandık. Araç üzerinde geliştirme düşüncelerimiz var. Araç tam batarya ile 3 saat gidebiliyor. Aracımız 120 kilometre hıza ulaşabiliyor. 1 depo tam olarak 3 saatte doluyor” dedi.

“İlhamımızı Selçuk Bayraktar'dan aldık”

İnsansız Hava Aracı (İHA), drone ve rokette ürettiklerinin altını çizen bir diğer öğrenci Furkan Kızılet ise “Gördüğünüz roketi tamamen kendi imkânlarımızla ürettik. Roketin tasarımı olsun, üretimi olsun bunların AutoCAD'de çizimini yaptık, analizlerini yaptık. Aksaray Tuz Gölü'ne gidip Roketsan tarafından bize tahsis edilen yakıtla roketimizin uçuşunu gerçekleştirdik. Bu sonuçla Türkiye 3'üncüsü olduk. Eğer içerisine mühimmat yüklerseniz füze olarak da kullanılabilir. 20 bin feete kadar hedefleri vurabilirsiniz. Drone ve İHA'da yaptık. Biz öncelikle ilhamımızı Selçuk Bayraktar'dan aldık, devletimize büyük katkılar sağladığını gördük. Bizim de devletimize teknolojik anlamda bir katkımız olsun diye çalışıyoruz. Destek sağlanırsa biz de devletimize katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.