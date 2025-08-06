Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya meclis üyelerinin yanı sıra ilgili birim müdürleri de katılım sağladı.

Toplantıda, ilçenin kalkınmasına yönelik projeler, altyapı ve üstyapı yatırımları, kentsel planlama süreçleri ile vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmet başlıkları ele alındı.

Gündeme alınan maddeler, yapılan değerlendirmelerin ardından karara bağlandı.

Toplantıya katılmayanların izinli sayılmalarının ardından bir daha ki Oturumda toplanmak üzere meclise ara verildi.