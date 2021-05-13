Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, "Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" dedi.
GÜNDEM 13.05.2021, 10:48 13.05.2021, 10:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabı üzerinden Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Sevgili kardeşim, Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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