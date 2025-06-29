Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte güneşin etkisini artırması, güneş kremi kullanımını bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubunun güneşe karşı korunması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, güneş kremlerinin yalnızca kozmetik değil, aynı zamanda tıbbi bir gereklilik olduğunu belirtiyor.

Konuya ilişkin Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Eczacı Betül Zabun Kenger, güneş kremlerinin yalnızca bronzlaşmayı önlemek için değil, cilt hastalıkları ve cilt kanserine karşı da koruyucu etkiler sunduğunu belirtti. “Güneş kremleri içeriklerine göre seçilmeli. Çocuklar, yaşlılar ve farklı cilt tipleri için özel ürünler tercih edilmeli. Bu noktada eczacılara ve hekim önerilerine kulak verilmesi büyük önem taşıyor,” ifadelerini kullandı.

Güneş kremlerinin ana işlevinin bronzlaşmayı engellemek değil, zararlı UV-A ve UV-B ışınlarını filtreleyerek cildi korumak olduğunun altını çizdi.

Kenger, "Renk değişimi yani bronzlaşma aslında vücudun güneşe karşı verdiği doğal bir tepkidir. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken, güneşin zararlı ışınlarından ne ölçüde korunduğumuzdur," şeklinde konuştu.

Kenger, güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması ve güneş kremlerinin iki saatte bir tazelenerek kullanılması gerektiğini hatırlattı.