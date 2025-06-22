Günün büyük bir bölümünde güneşli bir hava beklenirken, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları öneriliyor. Uzmanlar, sıcaklıkların artmasıyla birlikte bol su tüketilmesi ve gölgede kalınması konusunda uyarıyor.

Rüzgarın hafif esmesi beklenen kentte, nem oranının ise orta seviyelerde olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise hava sıcaklığında hafif bir düşüş yaşanması bekleniyor.

Kahramanmaraş 5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

22 Haziran Pazar: Güneşli – 21°C / 35°C

23 Haziran Pazartesi: Parçalı Bulutlu – 21°C / 35°C

24 Haziran Salı: Güneşli – 20°C / 37°C

25 Haziran Çarşamba: Güneşli – 21°C / 40°C