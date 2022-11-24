Bu Kapsamda Kahraman Kente Gelen Güney Kore Büyükelçisi Won Ik Lee KMTSO'yu Ziyaret Etti.

Burada Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Belen Ve Fatih Dinçer Tarafından Karşılanan Büyükelçi Lee Hazır Bulunan Heyetle Bir Süre Sohbet Etti.

Gerçekleştirilen Toplantıda Güney Kore Büyükelçisi Lee'ye Kahramanmaraş’ın Ticaret Potansiyeli Hakkında Bilgiler Verilerek Karşılıklı Ticari İlişkiler Konuşuldu.

Toplantı Karşılıklı Hediye Takdimleri İle Son Buldu.

Toplantı Sonunda Bir Açıklama Yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun Güney Kore İle Ticari İlişkilerin Daha Da Geliştirilmesi İçin Ellerinden Geleni Yapacaklarını İfade Etti.

Güney Kore Büyükelçisi Won Ik Lee İse Ziyaretten Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirerek Sıcak Karşılama İçin Teşekkür Etti.

Son Olarak Büyükelçi Lee Ve Beraberindekiler Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkunu Makamında Ziyaret Etti.