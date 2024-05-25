Güney Kore'den Kahramanmaraş'taki afetzedelere insani yardım malzemeleri gönderildi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Güney Kore Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Good Neighbors ekibi, şehirde ikamet eden afetzedelere giyim yardımında bulundu.

İnsani yardım malzemelerini Kahramanmaraş İHH üzerinden gerçekleştiren Kore insani yardım kuruluşu, giyim malzemelerini İHH ekipleriyle birlikte İnsani Yardım Derneği'nin giyim mağazasında yetimlere ve Önsen, Kale mahallelerindeki okullarda ve şehrin çeşitli yerlerindeki yetim ailelerin evlerine götürerek dağıtımlara eşlik etti.

Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği giyim mağazasında 75 aileye giyim ve hijyen setleri verilirken, bugüne kadar giyim mağazasından 750'den fazla aileye dağıtım yapıldığı bildirildi. Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği Başkanı Avukat Yusuf Bülbül, Good Neighbors'a teşekkür ederek, Koreli ziyaretçileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.