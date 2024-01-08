Yeni yapı ruhsatından orta hasarlı bina güçlendirme ruhsatına kadar yapılan çalışmaları tek tek kamuoyu ile paylaşan Başkan Mehmet Gürbüz, “Güçlenen alt yapı ve yenilenen çehresi ile Elbistan’ın yıkıldığı değil, yeniden inşa edildiği bir yıl olarak tarihe geçecek” sözlerine vurgu yaptı.

6 Şubat depreminden bugüne kadar yapılan tüm yapı ruhsatı başvurularının sonuçlandığını belirten Başkan Gürbüz, onay bekleyen hiçbir yapı ruhsatının olmadığını ifade etti.

Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada, “2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi 6 Şubat depremi sonrası iyileşme ve yeniden yapılanma sürecinde çok önemli adımlar attık. Güçlü bir Elbistan’ı aslında bugünden inşa ediyoruz. Bu süreçte, 237 adet yeni yapı ruhsatı, 114 orta hasarlı binanın güçlendirme işlemleri, 45 adet yıkılan ya da yanan yapının yeniden inşa ruhsatı düzenlendi. Ek olarak, 25 adet yerinde dönüşüm projesi de bu dönem içerisinde ruhsatlandırılarak, bölgenin modern ve güvenli yaşam alanlarına dönüşümüne ivme kazandırıldı. Şu an onay bekleyen hiçbir yapı ruhsat başvurusu bulunmamaktadır. Toplamda, 421 adet ruhsatın verildiği bu süreç, Elbistan'ın sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik olarak da güçlenmesine katkı sağladı. Bu projeler, sadece yapısal güçlendirmelerle sınırlı kalmayıp, sosyal ve kültürel altyapıyı da geliştirmeyi amaçlıyor.

2023 Elbistan’ın yeniden inşa edildiği bir yıl olarak tarihe geçecek.

Altyapı ile ilgili çalışmalarımız büyükşehir belediyemizin KASKİ idaresi tarafından yürütülüyor. KASKİ Müdürlüğümüz Esentepe, Tepebaşı ve Bahçelievler mahallelerimizde alt yapı çalışmalarını tamamladı. Dolayısıyla merkezdeki 14 mahallemizin üçü tamamlandı, diğer 11 mahallemizle ilgili çalışmalarsa önümüzdeki günlerde diyebilirim. KASKİ genel müdürlüğümüz Nisan ayı ile birlikte alt yapıya da başlayacak. Biz altyapıdan üst yapıya, sosyal donatıya, kültürel yapılara, rekreasyon yapılarına, spor yapılarına varıncaya kadar şehrimizi yeniden her alanda planlıyor ve ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Güçlenen alt yapı ve yenilenen çehresi ile Elbistan 2023’te yıkıldığı değil, yeniden inşa edildiği bir yıl olarak tarihe geçecek.

4 yılda 840 yapı ruhsatı düzenlendi, hiçbir binada yıkım ve ölüm olmadı

Göreve geldiğimiz 2019 yılından 2023 yılına kadar toplam 840 adet yapı ruhsatı düzenledik. Hamdolsun deprem öncesi ruhsat verdiğimiz hiçbir binada ne yıkım ne de ölüm gerçekleşti. 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar, Elbistan'ın sadece bugününe değil, geleceğine de yatırım yapmamızın bir göstergesi. Vatandaşlarımızın güvenliği ve refahı için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Aslında bu çalışmalarız, deprem sonrası şehrimizin toparlanma sürecindeki etkin rolümüzü ve bölge halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik sürekli çabalarımızı gösteriyor” ifadelerine yer verdi.