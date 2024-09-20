İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 23 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-15" operasyonları düzenlendiği bilgisini paylaştı.

23 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-15" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı.

Terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacaklarını ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar milletin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceklerini belirten Yerlikaya, Operasyonları koordine eden savcılarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.