İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ter örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik 17 ilde "Gürz-22" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.
Yerlikaya, "17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Gürz-22' operasyonlarında 55 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.
Operasyonlarda şüphelilerin, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR