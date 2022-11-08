Temel atma törenine: TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Türkoğlu ilçe Kaymakamı Burak Keser, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, STK temsilcileri ve esnaflar katıldı.-

Burada konuşan Güvenç; “çok büyük mücadeleler ve uğraşların sonucunda buradayız.” Dedi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise “Yoğun bir şekilde Türkoğlu’nun gelişimi için mücadele veriyoruz.” İfadelerini kullandı.

Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ekrem Karadeniz de “Küçük Sanayi Sitesinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.d