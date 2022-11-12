Kahramanmaraş Halkının Yakından Tanıdığı Şehrin Köklü Ailelerinden Biri Olan Erdoğanyılmaz Ailesi, Başta Eğitim Olmak Üzere Sosyokültürel Ve Ekonomik Alanda Şehrin Gelişmesi Yönünde Bir Çok Farklı Sektörde Gerçekleştirdiği Yatırımlara Bir Yenisini Daha Eklemenin Gururunu Yaşıyor.

Özel Erdoğanyılmaz Anaokulu Ve Bünyesinde Yer Alan 0-5 Yas Çocuk Gelişiminde Dünya Lideri Olan Gymboree Play & Musıc Markasının İmtiyazcısı Olmanın Heyecanını Yaşıyor.

Bugünde Bu Çok Özel Okulun Açılışı Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Başta Olmak Üzere Kent Protokolü, İş İnsanları Ve Davetlilerin Yoğun Katılımı İle Gerçekleşti.

Açılış Kurdelesinin Kesilmesi Sonrası Bu Görkemli Törene Katılan Davetliler Bu Özel Eğitim Yuvasını Gezme İmkânı Buldu.

Burada Bir Açıklama Yapan Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz Çok Büyük Emekler Verildiğine Dikkat Çekerek Birbirinden Özel Lezzetleri Davetlilere İkram Etti.

Ardından Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz İse Kahramanmaraş İçin Emek Vermeye Devam Edeceklerinin Altını Çizdi.

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz Bir İlki Gerçekleştirmenin Mutluluğunu Yaşadıklarını Dile Getirdi.

Gymboree Play&Music Kurucusu Aslı Erdoğanyılmaz Bu Özel Eğitim Yuvasını Kente Kazandırmaktan Gurur Duyduğunu İfade Ederek Açılışa Katılım Sağlayan Herkese Teşekkür Etti.