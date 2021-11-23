Ankara’da gerçekleşen “Tam bana göre” festivalinde Dulkadiroğlu belediyesi olarak Kahramanmaraşı temsil etmenin ve oradaki gençler tarafından yoğun ilgi görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Okay inşallah bir sonraki festivale çok daha iddialı bir şekilde hazırlanacağız diye düşünüyorum dedi.

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak gençlere yönelik yapılan yatırımlara’da değinen Başkan Okay “Belediyecilik sadece fiziki şartları iyileştirmekle olmuyor, gençlerimizin ihtiyaçlarıyla alakalı, gençlerimizin önünü açmayla alakalı da faaliyetlerimizin olması gerekiyor” dedi.