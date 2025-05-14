İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara giden hacı adayları, Suudi Arabistan'daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan otellerine ulaşıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara giden hacı adaylarına büyük kolaylıklar sağlandığını anlatan Bircan, "Öncelikle hacı adaylarımız, Ankara'da veya İstanbul'da verdikleri valizlerini otellerinin odalarında alıyorlar. Suudi Arabistan'a girişte yapılması gereken işlemleri Ankara ve İstanbul'daki havalimanlarımızda gerçekleştiriyoruz. Tabii İçişleri Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Hac ve Umre Bakanlığından oluşan bir protokol çerçevesinde bunun alt yapısını hazırladık. Bu proje vatandaşlarımızın havalimanlarında bekleme süresini kısalttı." ifadelerini kullandı.

Bircan, projeyle Cidde ve Medine havalimanlarına giden hacı adaylarının sanki iç hatlara uçuş yapıyormuş gibi işlemlere tabi tutulduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Hacı adayları hiç beklemeden onlara tahsis edilen özel otobüslerle direkt otellerine intikal ediyorlar. Vatandaşlarımız Suudi Arabistan'a giriş işlemlerinin tamamını Ankara ve İstanbul'daki havalimanlarında çıkarken yapıyorlar. Bu, büyük bir kolaylık. Önceki yıllarda Cidde ve Medine havalimanlarında uzun beklemeler oluyordu. Bu uygulamayla uzun beklemeler artık sona erdi."

Hacı adaylarının projeden çok memnun olduklarını aktaran Bircan, ilerleyen süreçte Türkiye'deki birçok havalimanını da projeye dahil edeceklerini kaydetti.