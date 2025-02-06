Program boyunca Kahramanmaraş’taki birçok işletme, mezarlığı ziyaret eden vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Hacı Mehmet Şan Premium da felaketin yıl dönümünde vatandaşlara ikramda bulunarak acıları paylaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirdi.

Yapılan ikramlar, sadece birer yiyecek içecek değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve paylaşımın bir göstergesi olarak büyük anlam taşıdı. Vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde bu zor günü atlatmanın önemine dikkat çekti.

Anma programı, depremde hayatını kaybedenler için okunan dualarla son buldu. Katılımcılar, geçmişin acılarını paylaşırken, geleceğe umutla bakma kararlılığını bir kez daha vurguladı.